Minaccia la madre e aggredisce i carabinieri, arrestato

La madre ha chiamato il 112 perchè lui continuava a minacciarla. Dopo aver messo a soqquadro la casa, aveva anche cominciato con dei gesti di autolesionismo. Lui, un 44enne di Campolongo Maggiore, all'arrivo dei carabinieri ha intimidito anche loro, che dopo alcuni minuti non senza difficoltà sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo.

L'episodio è avvenuto venerdì pomeriggio. I militari delle stazioni di Campagna Lupia e Vigonovo, quando sono arrivati si sono trovati faccia a faccia con il 44enne che ha cercato di aggredirli, ferendo in maniera lieve uno di loro. L'uomo è stato arrestato e sabato mattina è comparso in aula per la direttissima. il giudice ha convalidato l'arresto. Il 44enne ha patteggiato otto mesi di reclusione con pena sospesa.