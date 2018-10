Ricercato per furti in appartamento, intercettato a Mira: sarà estradato

Autore di furti nel Paese d'origine, è stato bloccato a Mira e portato in carcere, in attesa di estradizione. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno arrestato K.P., 30enne di origini albanesi, colpito da mandato di arresto internazionale per scontare una condanna definitiva nell’ambito di un procedimento penale per cui è accusato di essere responsabile di numerose razzie in appartamento commesse nel 2015, con pena definitiva di un anno e mezzo. L’uomo è stato “pizzicato” sabato sera e, una volta inserito il suo nome a terminale, è saltato fuori l’allarme rosso per le ricerche internazionali. A quel punto è scattato l’arresto con accompagnamento al penitenziario di Venezia.