Sorpreso con la cocaina nelle mutande, pusher in manette

Da tempo i militari dell'Arma di Caorle lo stavano tenendo sotto controllo, non fosse altro per le sue frequentazioni, noti assuntori di sostanze stupefacenti. Quando ieri sera l'hanno visto transitare in località Duna Verde, i carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo. Per lui la giornata è finita con le manette ai polsi.

Le perquisizioni

Sin da quando gli uomini in divisa gli hanno intimato l'alt, infatti, l'uomo, un 42enne di nazionalità tunisina, ha mostrato segni di nervosismo e poca propensione alla collaborazione. Privo anche dei documenti d'identità, è stato quindi condotto alla stazione locale per gli accertamenti di rito. Nel corso della perquisizione personale, il pusher è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina, che aveva cercato di nascondere all'interno delle mutande. I militari hanno quindi approfondito l'ispezione anche al domicilio dell'uomo, a Eraclea: tra le quattro mura di casa il fiuto del cane antidriga ha permesso di trovare altri 18 grammi di hashish, oltre ad una consistente somma di denaro, ritenuta provento dell'attività illecita.

L'arresto

Arrestato per detenzione di stupefacente, il 42enne è stato quindi arrestato, ristretto alla misura dei domiciliari, come disposto dall'autorità giudiziaria di Pordenone.