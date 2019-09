Habitué dello spaccio, finisce in carcere

Fermato più volte per spaccio e condannato per un episodio avvenuto a Venezia nel 2018, è finito in carcere su ordinanza del tribunale della città lagunare. Nella giornata di giovedì, i carabinieri hanno arrestato il 19enne ghanese J.M., che ora dovrà scontare una pena accumulata di circa un anno.

In arresto

Il giovane spacciatore è stato rintracciato a Spinea da una pattuglia impegnata in un servizio di monitoraggio del territorio. Dichiarato in arresto, il 19enne è stato dapprima condotto negli uffici della locale caserma per le formalità del caso, poi è stato accomagnato al carcere di Santa Maria Maggiore.