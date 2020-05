Pusher scoperto con cinque chili di marijuana e arrestato

È il quarto spacciatore arrestato nel giro di due settimane dai carabinieri del Norm di Mestre: un afgano 32enne, clandestino in Italia, gestiva il traffico da un appartamento a Marghera ed è stato catturato ieri, 15 maggio, con la collaborazione dalle unità cinofile della polizia locale. Le pattuglie sono intervenute in seguito ad una segnalazione arrivata dalla zona di via Beccaria, dove i residenti avevano notato frequenti andirivieni sospetti. Già dalla mattina i carabinieri hanno individuato la base del sospetto pusher e, verso sera, lo hanno bloccato e sono entrati nell'alloggio, trovando (anche grazie al prezioso aiuto dei cani Lapo e Coco) 5 chili di marijuana in tutto.

Al momento del fermo l'uomo aveva con sé 15 involucri da un etto di marijuana ciascuno dentro una borsa a tracolla, mentre in casa c’era il resto della sostanza confezionata in un grosso sacco conservato nell’armadio della camera e altri due pacchetti da etto in un cassetto. Inoltre c'era tutto il materiale per il confezionamento: bilancini, ritagli in cellophane e coltello, oltre a telefoni con i contatti dei clienti. Lo spacciatore è stato portato in carcere.