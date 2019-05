Trovato con oltre mezzo chilo di marijuana negli zaini: giovane in manette

Lo hanno adocchiato mentre si trovava in prossimità del sottopasso della Mussetta, in sella ad una bici e con uno zaino in spalla. L'atteggiamento sospetto del ragazzo, un nigeriano di 22 anni, ha insospettito i carabinieri del Norm di San Donà, che hanno deciso di seguirlo fino a Musile di Piave, dove è domiciliato. I dubbi dei militari si sono rivelati concreti quando l'hanno trovato in possesso di oltre mezzo chilo di marijuana. Per il giovane pusher sono scattate le manette e la reclusione nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.

Perquisizione e arresto

Quando l'hanno fermato per il controllo di rito, i carabinieri hanno trovato all'interno dello zainetto numerose confezioni di cellophane, contenenti all'interno un totale di 350 grammi di marijuana. Vista la grande quantità di stupefacente, i carabinieri hanno deciso di approfondire la questione, perquisendo il suo appartamento, con il supporto dell'unità cinofila da Torreglia (Padova). All'intero dell'abitazione di via Martiri, gli uomini in divisa hanno identificato altri connazionali del ragazzo e rinvenuto all'intero di un altro zainetto circa 300 grammi di "maria". A quel punto il 22enne, che da pochi mesi si era visto rifiutare lo status di protezione internazionale, è stato arrestato e condotto nella casa circondariale lagunare, a disposizione dell'autorità giudiziaria.