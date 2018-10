Si mescola tra i turisti con 150 grammi di marijuana nello zaino: in manette

Non appena ha adocchiato i militari dell'Arma, in servizio di ricognizione in laguna nel pomeriggio di lunedì, ha cominciato ad assumere un atteggiamento difficile da non notare. Cambi di direzione repentini, nonostante cercasse di mantenere apparente calma ed indifferenza. Insospettiti, i carabinieri della stazione di San Marco, supportati dai colleghi del IV Battaglione Veneto, hanno bloccato il ragazzo, B.T., 29enne ghanese residente a Cavallino Treporti, prima che si mescolasse tra la folla dei turisti in Riva degli Schiavoni. Per lui sono scattate le manette per il possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In manette

Dopo averlo portato in disparte, i carabinieri hanno proceduto con la perquisizione personale di rito. All'interno dello zaino che portava in spalla, il giovane nascondeva 150 grammi di marijuana, destinata quasi certamente allo spaccio nella piazza veneziana. Il pusher è stato quindi arrestato e trattenuto nella camere di sicurezza per il processo per direttissima, fissato per la mattinata di martedì.