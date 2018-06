Trovato con lo stupefacente addosso, in casa nasconde 70 grammi di cocaina: in manette

Insospettabile artigiano gestiva un piccolo emporio della droga. Nella mattinata di martedì, nell'ambito di servizi mirati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di San Stino di Livenza hanno messo le manette ai polsi a R.L., 47enne di Torre di Mosto, trovato in possesso di cocaina e marijuana, sia addosso sia nella propria abitazione. Dopo le formalità di rito, lo spacciatore è stato condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.

Le perquisizioni

L'uomo è stato bloccato sull'uscio di casa per un controllo e sin dal principio si è dimostrato agitato, comportamento di chi ha qualcosa da nascondere. I militari dell'Arma hanno quindi proceduto nell'immediato con la perquisizione personale, trovando l'uomo in possesso di una dose di cocaina e di 6 grammi di hashish. Sospettando che il 47enne potesse nascondere altro stupefacente in casa, i militari hanno richiesto il supporto di un'unità cinofila dei carabinieri di Torreglia (Padova). I dubbi sull'uomo si sono rivelati poi fondati, dal momento che nell'abitazione, il fiuto dei cani antidroga ha permesso di rinvenire 68 grammi di cocaina non ancora suddivisa in dosi all'interno di un vano della cucina, altri 5 grammi della stessa sostanza occultati nella cappa e poco meno di 30 grammi di marijuana in un vaso di vetro riposto all'interno di un mobile del soggiorno.

In manette

A questo, si aggiunge un bilancino di precisione, oltre a tutto l'occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Per l'uomo sono scattate inevitabili le manette: ora si trova in carcere, a disposizione dell'attività giudiziaria.