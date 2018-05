Banda di borseggiatori arrestata a Venezia: 4 in manette, tra di loro un ladro "storico"

Operazione di successo per la polizia locale di Venezia, molto attiva sul fronte del contrasto alla criminalità di strada. Nella giornata di giovedì, gli agenti hanno messo a segno quattro arresti per flagranza di borseggio. A finire in manette sono quattro cittadini romeni: B.E.E., di 46 anni, M.M. di 33, B.R.C. di 47 e M.G. di 28 anni.

Banda di borseggiatori

Tra i quattro ciminali figura anche il membro di una delle prime bande di borseggiatori romeni giunti a Venezia, operativo sin dai primi anni 2000. La banda è stata sorpresa in località Tre ponti in prossimità di piazzale Roma verso le 10.45 della mattina, accodati ad una coppia di anziani turisti, un uomo e una donna, ignari di essere seguiti da un gruppo di borseggiatori, tra i quali una donna claudicante, costretta a rallentare il resto della "ciurma".

Seguiti fino all'albergo

Le anziane vittime sono state seguite dai borseggiatori fino all'interno dell'albergo dove soggiornavano in via delle Burchielle. È proprio qui che è i banditi hanno infilato le mani nelle borse e nelle tasche della coppia, privandoli del portafoglio. E sempre col portafoglio in mano sono stati sorpresi dagli agenti della polizia locale all'esterno dell'hotel. La refurtiva del "colpo" si aggirava sui 300 dollari.

L'arresto

Per i quattro ladri è scattato l'arresto per furto pluriaggravato, e sono stati condotti nelle celle di sicurezza della polizia locale in attesa del processo per direttissima che si terrà venerdì mattina. Tutti i componenti della banda sono noti alle forze dell'ordine, con numerosi precedenti alle proprie spalle.

Manolesta bloccati dai passanti

Un altro gruppetto è stato invece scoperto "al lavoro" al pontile Actv della ferrovia: ad accorgersi di loro alcuni "cittadini non distratti", che si sono appostati senza farsi notare, osservando quattro ladre che si mettevano alle spalle dei turisti pronte per passare all'azione. A quel punto i residenti sono piombati sulle ragazze, bloccandole fino all'arrivo di una pattuglia della polfer e di militari. Dai controlli è emerso che le ladre sono tutte destinatarie di fogli di via. Per una di loro, inoltre, c'era un ordine di carcerazione.