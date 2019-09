Resiste ad un controllo, giovane arrestato

Un 28enne è stato arrestato in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri in servizio di pattuglia assieme ai militari dell'Esercito nell'area di San Marco, a Venezia. Il giovane è stato notato sabato sera mentre si aggirava tra la basilica e palazzo Ducale: il suo atteggiamento ha insospettito gli uomini in divisa, che lo hanno fermato per le verifiche di rito. Lui, però, si è subito innervosito ed è diventato aggressivo, resistendo anche mentre veniva portato in caserma e procurando ai militari delle lievi lesioni.

È stato identificato per un uomo della Guinea, in Italia senza fissa dimora. Nel corso dell’udienza di convalida il giudice ha confermato l'arresto e rinviato il processo all'11 ottobre, sottoponendo l'imputato a provvedimento di custodia cautelare in carcere. Il 28enne, oltretutto, aveva pure cercato di rifiutarsi di essere portato in aula.