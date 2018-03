Ricercato a livello europeo, fallisce il colpo al supermercato: 33enne russo in manette

Ricercato a livello europeo, è stato arrestato dopo aver fallito un furto in un supermercato di Marghera. La giornata di C.N., 33enne di nazionalità russa che si era dato alla macchia per non far ritorno nel proprio Paese, è finita dietro alle sbarre del carcere di Santa Maggiore di Venezia.

Un furto andato a male

L'allarme è arrivato dal personale del supermercato verso le 13.45 di mercoledì. L'uomo aveva infatti cercato di rubare 40 euro di super alcolici, in modo goffo e finendo tra le grinfie della security, che ha poi allertato immediatamente la sala operativa del 113. Preso in custodia poi dagli agenti delle Volanti, è stato condotto negli uffici della questura, poiché senza documenti d'identità, per procedere con l'identificazione. Il trentatreenne dapprima ha compilato il modulo plurilingue mentendo sulla sua reale identità, poi ha compreso quanto fosse vano cercare di fornire dei dati fasulli, e ha richiesto la possibilità di ricompilare un altro formulario.

Ricercato a livello europeo

A quel punto il personale operativo della questura, attraverso controlli incrociati, ha associato quel volto al delinquente russo sulla cui testa pendeva un mandato di arresto europeo ai fini di estradizione, emesso dalle autorità tedesche lo scorso novembre per il reato di furto. L'uomo è stato quindi arrestato e condotto in carcere a Venezia. Nonché denunciato per tentato furto e falsa attestazione.