Si sbarazza della cocaina, poi tenta la fuga: pusher ciclista in manette

Quando i carabinieri del Norm lo hanno colto in flagrante, mentre stava spacciando in piazzale Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe a Marghera, ha inforcato la bicicletta e ha cercato di darsi alla fuga. Un tentativo vano quello di T.M., 39enne della Sierra Leone, irregolare e con numerosi precedenti a proprio carico. Dopo le perquisizioni del caso e le formalità di rito, per l'uomo sono scattate le manette.

L'arresto

È successo nela serata di ieri. Lo spacciatore dopo essere stato sorpreso nell'area verde prossima alla piazza ha cercato di dileguarsi per le vie più anguste, disfacendosi di 6 involucri di cocaina poi recuperati dai militari. Una volta bloccato, il pusher è stato perquisito e quindi dichiarato in arresto, a disposizione del magistrato per la direttissima.

Segmento finale

Il sospetto dei carabinieri è che il sierraleonese sia collegato come segmento finale alla rete di spacciatori che operano da tempo su Mestre e Marghera, nonché in altre zone dell'hinterland veneziano.