Trovato con 200 grammi di cocaina, spacciatore in manette a Chioggia

Lo hanno trovato in possesso di droga durante un controllo di routine nel territorio, a casa ne nascondeva altra e in quantità non indifferenti. Sabato scorso gli agenti del commissariato di Chioggia hanno arrestato F.A. per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Più di due etti di cocaina

Nell'abitazione dell'uomo i poliziotti hanno trovato cocaina, per un totale di 219 grammi, involucri di cellophane, sostanza da taglio, termosaldatrice e alcuni telefoni cellulari. Tutto l'occorrente per preparare le dosi e gestire il proprio giro di traffico. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.