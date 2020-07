Sorpreso in una baracca a Marghera con un sasso di eroina: in manette

Lo hanno sorpreso in una baracca nella zona industriale di Marghera mentre confezionava dosi di eroina destinate allo spaccio. La polizia locale di Venezia giovedì pomeriggio ha arrestato un 32enne marocchino al termine di una lunga attività di pedinamento in borghese.

Eroina in sasso

L'uomo è stato visto entrare e uscire più volte da un capanno improvvisato, in una zona molto appartata. A seguito dell’irruzione all’interno della baracca, gli agenti hanno recuperato un bilancino elettronico, materiale da confezionamento, un accendino per le termo saldature delle dosi, un lungo coltello a serramanico, un revolver "replica" privo di tappo rosso, e una quantità di eroina in sasso del peso di 23 grammi (circa 60 dosi al dettaglio). È stata inoltre sequestrata una somma di denaro, in banconote di piccolo taglio, per un totale di 550 euro.

In arresto e rilasciato

Il 32enne era già stato arrestato dalla polizia locale nel 2018, sempre a Marghera, in quell’occasione fu trovato in possesso di un etto di eroina. Questa mattina l’uomo è comparso davanti al giudice che ne ha convalidato l’arresto e poi l'ha rimesso in libertà, con divieto di dimora a Venezia, in attesa del processo che si terrà a settembre.