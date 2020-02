Nasconde in casa cocaina e marijuana pronte per lo spaccio: arrestato 25enne di Spinea

È stato trovato in possesso di mezzo chilo di marijuana, 70 grammi di cocaina e quasi 900 euro in contanti. Oltre a tutto l'occorrente per tagliare, pesare e confezionare le dosi che poi avrebbe spacciato. A seguito di controlli sul territorio, i carabinieri del Norm di Mestre hanno arrestato un 25enne di Spinea.

Controlli fra Spinea e Mestre

Da qualche tempo i militari impegnati in specifici servizi sul territorio avevano notato i movimenti sospetti del giovane fra Spinea e Mestre, in particolar modo in centro città e nelle aree della stazione ferroviaria. Lo hanno quindi seguito fino a casa in abiti civili, dove è scattato il controllo. Il ragazzo si è subito dimostrato sorpreso per il controllo, ma non sarebbe riuscito a nascondere l'evidente nervosismo. Al termine dell'ispezione, i carabinieri hanno trovato una grande busta contenente tutta la droga, oltre al denaro ritenuto provento di spaccio.

Giovane di Spinea arrestato per spaccio

Il sospetto degli uomini dell'Arma è stato quello di trovarsi di fronte all'ennesima cellula di spaccio. Per questo stanno proseguendo le indagini del caso per risalire alla linea di rifornimento del giovane oltre ad eventuali complici impiegati nello "smercio" al dettaglio. Il 25enne, arrestato, è stato poi condotto in carcere a Santa Maria Maggiore su disposizione dell'autorità giudiziaria.