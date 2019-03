Fermato al parco con 100 grammi di hashish, in casa altra droga: in manette

Si aggirava in tarda serata con fare sospetto nell'area verde di via Asseggiano, a pochi passi dall'istituto scolastico Edison. Una zona particolarmente florida per lo spaccio di stupefacenti, ecco perché i carabinieri di Spinea impegnati in un servizio specifico sul territorio hanno deciso di procedere con un controllo di rito. L'uomo, un cittadino tunisino di 29 anni con numerosi precedenti specifici a proprio carico, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Hashish pronto per lo spaccio

Quando l'hanno adocchiato, i militari dell'Arma hanno deciso di sorprenderlo, in modo da non dargli possibilità di reagire o scappare. L'insofferenza ed il nervosismo che manifestava agli uomini in divisa sono stati la prima prova che il giovane si trovasse in zona per spacciare. La conferma si è quindi avuta con la perquisizione personale: addosso, infatti, nascondeva 100 grammi di hashish pronti per essere "piazzati", oltre ad una discreta quantità di denaro, probabile provento della serata.

Perquisizione domiciliare

A quel punto i carabinieri hanno deciso di approfondire la questione, procedendo anche con l'ispezione dell'appartamento nel quale era domiciliato. All'interno hanno trovato altri 100 grammi di hashish, oltre a 20 grammi di cocaina e ad altro denaro contante. Arrestato, il 29enne è stato posto ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima.