In casa marijuana, hashish e Mdma: arrestato 28enne

Li hanno visti passeggiare tra le calli, nella zona di Cannaregio. Si muovevano con fare sospetto, così hanno deciso di controllarli. E, in effetti, quei due uomini stavano nascondendo qualcosa: piccole quantità di droga che hanno dovuto consegnare ai carabinieri. Erano dosi che avevano appena acquistato e che i militari sono riusciti a scoprire da dove provenissero.

Dagli accertamenti fatti insieme a quei due uomini, è emerso che il fornitore era un ragazzo di 28 anni che viveva in zona. Così i carabinieri sono andati a bussare alla sua porta e, una volta entrati in casa, hanno trovato cinque etti di marijuana, 130 grammi di hashish e diverse dosi di Mdma, oltre a cento euro in contanti. Il giovane è stato quindi arrestato.