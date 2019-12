Arrestato per spaccio, in carcere resta in attesa di estradizione

Già condannato al suo Paese per spaccio, un cittadino moldavo, C.D., trentacinquenne, gravato da un provvedimento di estradizione emesso dall’autorità giudiziaria moldava per una condanna a 8 mesi di reclusione, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Marghera, qualche giorno fa. L'uomo è stato rintracciato in occasione di un controllo nell’abitazione del fratello, che si trova ai domiciliari.

Estradizione

Oltre al mandato di arresto internazionale, C.D. è risultato gravato anche da un ordine di carcerazione di undici mesi per tentata rapina. Per lui si sono aperte le porte del carcere, dove si trova ora a disposizione del presidente della Corte d’Appello di Venezia, che deciderà in merito alla richiesta di estradizione dell’autorità moldava.