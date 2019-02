Perseguita la ex per mesi, arrestato

La loro relazione si è interrotta mesi fa, ma lui non ne ha mai accettato la fine. Ha cominciato a chiamarla in maniera insistente, a mandarle messaggi, email, a presentarsi a casa sua. La situazione era diventata ormai insopportabile per una 35enne di Fiesso d'Artico, tanto da decidere di rivolgersi alle forze dell'ordine per segnalare le persecuzioni.

Ieri sera, all'ennesima occasione in cui il suo ex, un 50enne residente in provincia di Trento, la infastidiva, i carabinieri lo hanno arrestato. L'uomo è accusato di averla tormentata per settimane, raggiungendola ovunque lei andasse. Si presentava sotto casa, al lavoro, la seguiva dappertutto. Domani mattina è prevista l'udienza di convalida dell'arresto.