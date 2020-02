Non può avvicinarsi alla ex ma continua a perseguitarla, arrestato

I carabinieri hanno arrestato Hicham Hanine, 41enne marocchino di marghera, già colpito dal divieto di avvicinamento alla ex compagna per atti persecutori. L'uomo, nonostante la misura restrittiva, aveva continuato a perseguitare la donna e a minacciarla, rendendole la vita un inferno. I militari martedì lo hanno rintracciato e hanno eseguito un'ordinanzia di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale, dopo le continue denunce della vittima dello stalking.

Sempre martedì, a Martellago, i militari hanno arrestato Fabrizio Bresin, 56enne pregiudicato, condannato a poco più di otto mesi per un reato di natura familiare che risale al 2010. Anche lui è stato portato in carcere, dove sconterà la pena.