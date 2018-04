Picchia l'anziana madre per avere i soldi per la droga: figlio arrestato per stalking

Voleva i soldi per la droga e li voleva subito, completamente fuori controllo per l'impellente necessità di una dose. E' finita in manette la nottata tra domenica e lunedì per un 48enne di Chioggia che per ottenere ciò che voleva non ha esitato a picchiare la madre e a mettere a soqquadro l'abitazione dei genitori, danneggiando soprammobili e quant'altro. Il 48enne, che risulterebbe nullafacente, è stato arrestato per atti persecutori nel centrale rione San Giacomo.

Sul posto i carabinieri

Sul posto, allertati da chi ha udito le urla, sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia della città clodienze. L'arresto è stato l'ultimo atto di una domenica molto lunga: l'uomo infatti si era presentato con insistenza davanti all'abitazione degli anziani genitori, cercando in tutti i modi di farsi aprire e consegnare i soldi necessari. All'ennesimo rifiuto, sono scattate le violenze. Lunedì mattina l'arrestato è comparso davanti al giudice per la direttissima, al termine della quale gli è stato notificato il divieto d'avvicinamento a casa dei genitori.