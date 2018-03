Controllato in zona stazione, a suo carico un ordine di carcerazione. Arrestato

Sottoposto a controllo nella zona della stazione di Mestre, si scopre che è destinatario di ordine di carcerazione. È successo questa notte, verso le 3. L'uomo, 47enne di nazionalità tunisina, è stato bloccato da un equipaggio di volante giunto in ausilio ad una pattuglia dell’esercito. Dagli accertamenti è emerso che al malvivente era stata inflitta, il 12 febbraio scorso, una pena di due anni e tre mesi di reclusione. Perquisito, inoltre, è stato trovato in possesso di una certa quantità di metadone. A qul punto è stato tratto in arresto e condotto al carcere di Santa Maria Maggiore.

Giovane senza biglietto riconosciuto dalle telecamere

Un'altra operazione è invece stata portata a termine dagli uomini della polfer, che nelle ultime settimane hanno intensificato i servizi sui treni e nelle stazioni della linea Portogruaro-Mestre. In particolare il 9 febbraio il posto polizia ferroviaria di Portogruaro aveva ricevuto la denuncia di un capotreno che, durante il giro di controllo dei biglietti, si era imbattuto in un uomo privo del titolo di viaggio. Il viaggiatore si era rifiutato di declinare le proprie generalità, oltre che di pagare la soprattassa prevista. Quando il treno si è fermato a San Donà, l'uomo è fuggito dal convoglio prima dell’arrivo della polizia, facendo perdere le sue tracce. L’esame delle immagini delle telecamere ha permesso di individuare il soggetto: si tratta di B.S., serbo di 26 anni residente a Ceggia, che ora è indagato per i reati di rifiuto di generalità e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.