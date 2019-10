Sequestra la fidanzata in bagno e cerca di violentarla: arrestato

L'ha tenuta chiusa in casa, impedendole di uscire, per diverse ore. Ore durante le quali ha alzato le mani e ha cercato anche di violentarla. Lei, poi, è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chioggia venerdì sera hanno arrestato un 38enne di nazionalità marocchina.

Tutto è iniziato in mattinata, quando la coppia ha avuto una lite. L'uomo, in preda all'ira, ha segregato in casa la compagna, una connazionale di 35 anni, chiudendola nel bagno e tentando più volte di abusare di lei che, invece, è riuscita a resistere. Alcune ore dopo la 35enne è riuscita a scappare. Il compagno l'ha seguita fino a un parcheggio nelle vicinanze, dove poi la vittima ha chiesto aiuto.

La donna ha raggiunto la caserma dei carabinieri e ha denunciato l'episodio. I militari, circa un'ora più tardi, sono riusciti a rintracciare il 38enne e lo hanno accompagnato in carcere.