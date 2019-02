Asili, genitori in piazza: «Migliorare i servizi per la prima infanzia»

Non si sono fatti scoraggiare dai festeggiamenti del Carnevale domenica, alcuni genitori di bambini che frequentano gli asili nido a Venezia, e hanno organizzato una manifestazione in campo Santa Maria Formosa.

"Migliorare i servizi"

Dalle 15.30 alle 17.30 le famiglie chiederanno all'amministrazione della città di «migliorare a Venezia i servizi per la prima infanzia. Il nido è una componente essenziale per la residenzialità, soprattutto per questa nostra città carica di turisti e sempre più svuotata di abitanti. L'organizzazione del servizio, a oggi, non permette di accogliere tutte le domande di iscrizione nonostante la capienza totale dei nidi non sia ancora stata raggiunta. Non mancano infine difficoltà gestionali come il continuo spostamento di educatori da un nido all'altro, o la mancata sostituzione per malattia degli stessi. La manifestazione di domenica vuole sensibilizzare la cittadinanza e il Comune rispetto a questa tematica, al fine di migliorare un servizio che aiuta le famiglie a vivere e lavorare con più serenità a Venezia».