Casetta dell'asilo come ricovero per tossicodipendenti: sdegno e allarme

Doveva essere una giornata di festa per bambini, genitori e insegnanti della materna comunale Nerina Volpi di Marghera, quella di venerdì scorso, organizzata in occasione della fine dell'anno scolastico. Presto la preoccupazione e l'allarme hanno preso il posto dell'allegria, secondo quanto riportato dai quotidiani locali. La causa la scoperta, in una delle casette di legno posizionate nel retro dell'asilo, della presenza di immondizie, bottiglie frantumate, mozziconi di sigaretta e molti pezzi di stagnola, riconducibili all'utilizzo di eroina o crack.

L'allarme

I genitori, secondo il racconto di uno dei papà presenti, scoperto il bivacco hanno allertato immediatamente la polizia locale, intervenuta domenica mattina assieme all'assessore alle Politiche educative, Paolo Romor, e al personale Veritas. Lo sdegno sabato era già montato, prendendo il posto dell'ilarità che stava animando la giornata. Sono partite segnalazioni al presidente della Municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin e alle maestre. Insegnanti e inservienti da parte loro avrebbero subito chiarito di aver in passato già denunciato la situazione alle autorità competenti, senza alcun intervento da parte delle autorità.

La Municipalità

Immediata la reazione di Bettin, con la denuncia al sindaco e agli assessori ai Lavori pubblici, alla Sicurezza, alla Coesione sociale, e al capo della polizia locale, Marco Agostini, e la telefonata in direzione alla Veritas, per la messa in sicurezza e la disinfezione dell'area. Ennesimo episodio, avrebbe poi spiegato il presidente della Municipalità, che testimonia la necessità di un rafforzamento dell'organico e del presidio delle forze dell'ordine in loco.

Festa rovinata

I bambini sono stati richiamati subito all'interno della scuola, ma la preoccupazione è rimasta, compresa la sensazione, per genitori e insegnanti, di non poter più considerare sicuro neppure un posto dedicato ai piccoli.

Il commento dell'assessore Romor

"Ringrazio il personale della polizia municipale e di Veritas - ha commentato l’assessore Romor - All'interno di una delle due casette del giardino, utilizzate come magazzino della scuola, sono stati rinvenuti residui e immondizie che testimoniano un'intrusione, non recente secondo il giudizio della polizia municipale, da parte di sbandati. Il materiale è stato rimosso dagli operatori e, domani, sarà svolto un ulteriore intervento di sanificazione da parte di Veritas”.