Assalto al bancomat: colpo da 15 mila euro. Fuggiti i banditi

Assalto al bancomat nella notte tra sabato e domenica a Jesolo. È successo verso le 3.30 in via Aquileia. Secondo le prime indagini sarebbe stata utilizzata la tecnica dell'acetilene, nota alle forze dell'ordine, per far saltare lo sportello automatico. I malviventi sono riusciti a portare via circa 15 mila euro e sono fuggiti. I carabinieri sono impegnati nei rilievi tecnici sul posto. L'istituto di credito è la banca Popolare di Cividale, agenzia jesolana, al civico 65 del Lido di Jesolo.