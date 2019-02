Assalto alle Poste: banditi fanno esplodere il bancomat

Un boato questa notte ha svegliato i residenti di Zianigo di Mirano. Colpa di una banda di ladri che ha fatto saltare in aria lo sportello delle Poste. I banditi sono entrati in azione intorno alle due e mezza. Non è chiaro, al momento, di quante persone fosse composto il gruppo. I carabinieri stanno analizzando in queste ore i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, anche per individuare l'auto sulla quale poi sono scappati.

A lanciare l'allarme sono stati i residenti ma all'arrivo delle gazzelle ormai dei ladri non c'era già più traccia. Dai primi rilievi effettuati dagli investigatori, il colpo non sarebbe andato a segno. I malviventi non sono riusciti a portare via la cassetta con i contanti all'interno. Il denaro, infatti, grazie ai dispositivi di difesa si è incendiato o è stato macchiato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L'area martedì mattina è stata interdetta al passaggio con del nastro bianco e rosso.