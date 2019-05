Esplode il bancomat, malviventi in fuga con il denaro

Un altro assalto a uno sportello bancomat in piena notte, questa volta a Teglio Veneto tra venerdì e sabato. I malviventi hanno preso di mira la banca di San Biagio del Veneto orientale, al civico 3 di via Ponte Nuovo, lo hanno fatto esplodere, con modalità in fase di accertamento, e si sono impossessati del denaro disponibile nel cassetto, il cui ammontare è in fase di quantificazione. Hanno agito verso l'una.

La serie

Il sopralluogo e i rilievi tecnici sono stati eseguiti dai carabinieri unitamente al personale del nucleo investigativo di Venezia. Non risultano feriti dopo l'accaduto. È solo l'ultimo di una serie di colpi agli sportelli esterni degli istituti bancari del territorio. Un mese fa l'assalto al bancomat esterno del Monte dei Paschi di Siena a Santa Maria di Sala non è andato a buon fine, mentre a fine marzo, a Jesolo, una banda di ladri ha fatto saltare lo sportello della banca Prealpi in via Aquileia impossessandosi del denaro.