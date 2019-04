Tentano di far saltare il Postamat nella notte: banditi in fuga a mani vuote

Hanno tentato di far saltare il Postamat, ma senza successo. Ad essere messo nel mirino dei banditi di turno, questa volta, è stato l'ufficio postale di Pegolotte di Cona, attorno alle 2 della notte appena trascorsa. Hanno piazzato l'esplosivo, ma qualcosa è andato storto e sono dovuti scappare a mani vuote.

Indagini in corso

Sul posto, per effettuare i rilievi del caso, si sono portati i carabinieri di Chioggia, che stanno indagando per capire chi abbia tentato il colpo. Il dispositivo per l'erogazione di denaro ha riportato solo lievi danni.