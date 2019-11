"Vien, cori...ma staghene fora": un assegno da 3600 euro per Avapo Mestre

Oltre 600 podisti, che hanno permesso di raccogliere 3.600 euro con i quali Avapo Mestre potrà acquistare uno scanner venoso, apparecchiatura innovativa che consente un agevole accesso alle vene ai pazienti in trattamento palliativo domiciliare e ai politrasfusi. È questo l'importante risultato ottenuto con la prima edizione della "Vien, cori...ma staghene fora", corsa ludico motoria organizzata lo scorso 29 settembre dall'aps Club41 Mestre e dedicata a Stefano Cera.

La consegna del ricavato

Un evento organizzato per ricordare Cera e al contempo per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Il ricavato è stato consegnato ieri, mercoledì 13 novembre, presso il 9 Bistrot, vicino al Museo M9 di Mestre. «Ringraziamo la città metropolitana, - ha detto il presidente del Club41 Fabio Agazzi - la città di Venezia, l'istituzione Don Bosco e Grandi Parchi, Acsi Venezia, gli sponsor e tutte le persone che con la loro presenza hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione».