Veritas, sindacati e lavoratori tornano in assemblea per affrontare le questioni "irrisolte"

Assemblea sindacale del personale Veritas venerdì 22 marzo: quel giorno gli sportelli del centro servizi Veritas di Dolo, in via Carducci 5, apriranno al pubblico alle 10.30 e il call center del servizio clienti Veritas (800.466.466) sarà disponibile dalle 10.30. Si tornano a riunire i lavoratori dopo il presidio al Municipio di Mestre la scorsa settimana e la proposta di dialogo avanzata dal sindaco Brugnaro per tentare di trovare una soluzione ai problemi sul tavolo. Le sigle hanno fatto sapere che dal 2017 sono numerosi, quasi una ventina, i comunicati con le richieste d'incontro dirette alla società, che però ha convocato i sindacati e le rappresentanze aziendali principalmente per metterli al corrente dei piani di riorganizzazione aziendale. Nuova consultazione venerdì quindi, per tornare sui punti critici dei rapporti con i vertici, primi fra tutti la carenza d'organico, la vetustà dei mezzi, l'orario di lavoro, con la definizione del part time, delle reperibilità, dello straordinario, e i premi negoziati con la contrattazione di secondo livello.