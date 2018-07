"Niente collegamenti mafiosi", l'imprenditore De Martino assolto al processo d'Appello

Assolto perché il fatto non sussiste. L'Appello ribalta il verdetto nei confronti di Saverio De Martino, imprenditore 71enne del Lido che era finito a processo con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. L'imputato, originario di Lamezia Terme, in Calabria, era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a otto anni di reclusione. Lunedì sera - come riportano i quotidiani locali - è arrivata la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, che lo scagiona dalle accuse.

Incarcerato due volte

Il procedimento segue le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, da cui era emerso un presunto collegamento di De Martino con la 'ndrangheta calabrese: era stato arrestato nel maggio del 2015 con l'accusa di reinvestire denaro sporco in attività edilizie e immobiliari (l'ipotesi in quel caso era di concorso in associazione a delinquere di stampo mafioso), ma scarcerato pochi giorni dopo; quindi, nel 2017, la condanna in primo grado a otto anni (con capo d'imputazione derubricato a concorso esterno) con sconto di un terzo della pena grazie al rito abbreviato, e nuova incarcerazione. Anche in quel caso uscì di prigione pochi giorni più tardi. Ora l'assoluzione, anche se resta la possibilità, per il pm, di ricorrere in Cassazione.

Scagionato

Soddisfazione è stata espressa da parte dei legali, Renato Alberini e Francesco Gambardella, oltre che della famiglia De Martino, a partire dal figlio Antonio. L'imprenditore si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, e ora, al termine di una lunga vicenda giudiziaria, la sentenza gli dà ragione.