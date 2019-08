Pilota in difficoltà, atterraggio di emergenza all'aeroporto Marco Polo

Il volo era partito da Manchester e i passeggeri erano diretti a Bari, ma è atterrato a Venezia. Stamattina è scattato il protocollo di emergenza all'aeroporto Marco Polo di Tessera dopo che da un volo Easyjet, un Airbass 319, era stata richiesta l'urgenza di atterrare per «incapacità pilota».

Al momento non è chiaro quale sia stato il problema, ma le forze dell'ordine e i vigili del fuoco si sono preparati per assistere le operazioni di atterraggio, che sono avvenute in sicurezza alle 10.47. I 128 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere subito dall'aereo e accompagnati all'interno dello scalo.