Porto Marghera: attivate le torce Versalis

Versalis Spa rende noto che si è verificata l’attivazione delle torce di Fusina a seguito dell’intervento dei sistemi di protezione dell’impianto.

Sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco e del Comune per identificare e risolvere le cause dell’attivazione. La società ha comunicato che non ci sarebbero problemi di sicurezza.

Alle 9.30 Versalis ha comunicato che erano state risolte le anomalie che hanno portato al blocco del compressore di processo P201, che è stato riavviato. Sono in corso le operazioni per il riallineamento dell'impianto alle condizioni normali di marcia. Si prevede il completamento delle operazioni a fine giornata. La combustione delle torce è sempre rimasta in regime di smokeless.