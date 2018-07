Attività sospesa per 15 giorni al bar Bacaro di Chioggia, dopo i fatti di fondamenta Riva Vena

Le indagini della polizia di Stato, a Chioggia, sono continuate dopo l'arresto di un 40enne per spaccio, venerdì scorso, e la denuncia per favoreggiamento della madre. La donna ha gettato nel wc parte della droga e del denaro, all'arrivo della polizia di Stato nel domicilio della famiglia, per proteggere il figlio.

Getta droga e soldi nel wc, indagata per favoreggiamento

Punto di ritrovo

Martedì mattina gli uomini del commissariato hanno proceduto a notificare al bar “Bacaro” il decreto di sospensione dell'attività per 15 giorni, avendo i militari accertato che avvenivano lì numerose cessioni di sostanza stupefacente, con gli incontri tra gli acquirenti della droga e l'uomo finito in manette. Quel locale pubblico, secondo gli accertamenti degli investigatori, è divenuto nel tempo un punto di ritrovo per i consumatori di stupefacenti del luogo, ove reperire e acquistare facilmente la droga, grazie al silenzioso compiacimento della titolare del bar stesso, che non è risultato essersi mai rivolta alle forze di polizia per denunciare gli accadimenti.

Tutela dei residenti

Considerate anche le finalità cautelari del provvedimento, si è provveduto a tutelare, con la sospensione dell’attività, l’incolumità dei cittadini residenti in Fondamenta Riva Vena, che in più momenti avevano segnalato alle forze dell’ordine il crescente disagio per le condotte a cui erano costretti ad assistere.