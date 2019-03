Un magazzino su 4 ruote di attrezzi rubati nei cantieri: conducente denunciato

È stato fermato per un controllo di rito mentre stava percorrendo la statale Romea a bordo di un'anonima auto familiare. Nel fine settimana i carabinieri della tenenza di Mira hanno denunciato in stato di libertà un 40enne originario della Macedonia: all'interno del suo veicolo, infatti, nascondeva un vero e proprio magazzino ambulante di attrezzatura professionale per l'edilizia. Trapani, avvitatori, demolitori, seghe, mole a disco, miscelatori e altri attrezzi minori.

Indagini in corso

L'uomo alla guida, all'atto del controllo, non ha saputo giustificare il possesso di quella vera e propria officina su quattro ruote. A seguito dei controlli di rito, i militari dell'Arma sono risaliti alla "paternità" di parte degli attrezzi, trafugati da un cantiere edile lo scorso 18 marzo e restituiti ai legittimi proprietari. Intanto proseguono i riscontri del caso per identificare eventuali complici e accertare il compimento di altri episodi criminosi in zona.