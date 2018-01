I veneziani per necessità scelgono auto usate, +6,7% di passaggi di proprietà nel 2017

Un mercato vivace, che piace sempre di più. È quello delle auto usate in Veneto, che ha registrato nel 2017 un incremento delle vendite del 6,7% rispetto all'anno precedente. Il prezzo medio dei veicoli offerti sul mercato è di 14.740 euro, dato superiore alla media nazionale, mentre l’età media delle auto in vendita è di 7 anni, a testimonianza che oggi la macchina si sostituisce più per necessità che per desiderio. Questo il quadro che emerge dall'osservatorio di AutoScout24 sul mercato delle auto usate nel corso dell'anno appena trascorso.

Passaggi di proprietà, +6,7%

Secondo l’elaborazione, nel 2017 i passaggi di proprietà in Veneto sono infatti cresciuti del 6,7%, raggiungendo 235.018 atti. Un dato che posiziona la regione al quinto posto in Italia. Se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne, con 580,2 passaggi netti ogni 10mila abitanti, passa al 13esima posto. Nello specifico, nella provincia di Venezia, l'incremento è superiore alla media regionale, assestandosi sul +6,8% (nonostante cioè il Veneziano è al penultimo posto nella speciale "classifica" delle sette province, superiore per passaggi solo a Rovigo).

Prezzo medio sui 14.580 euro

Sul fronte dei prezzi delle auto nel 2017 quello medio si attesta a circa 14.740 euro, un dato superiore alla media nazionale pari (12.170 euro). Tra le province "più care" troviamo ai primi posti Vicenza, con un prezzo medio di 17.360 euro e Padova con 16.100. Il prezzo medio di Venezia si assesta sui 14.580 euro.