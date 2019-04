Impennata dei prezzi del carburante: «Anche speculazioni alla base degli aumenti»

«Aumento annunciato? Di sicuro sì. Però, come rileviamo spesso a livello territoriale tramite i nostri monitoraggi, i rialzi del costo del carburante sono in pratica automatici quando ci sono festività e ponti. Anche in questo caso il trend non si è smentito e noi insistiamo a dire che sotto queste variazioni esistono vere e proprie speculazioni». Carlo Garofolini, presidente dell’Adico, commenta così la notizia che ha tenuto banco nel periodo pasquale e che riguarda l’incremento dei prezzi alla pompa di verde e diesel.

Impennata dei prezzi

«È vero che l’inasprimento delle sanzioni Usa all’Iran e le tensioni in Libia sono fattori che incidono sul prezzo del carburante - continua Garofolini - però sono convinto che il fatto di trovarsi di fronte a questo lungo ponte festivo abbia favorito, come sempre, l’impennata dei prezzi. Pensiamo che su alcune tratte autostradali si arriva a sborsare per la benzina anche due euro al litro. Una follia. E poi la nostra domanda è sempre la stessa: perché quando cala il costo al barile non scende in modo proporzionale anche quello del carburante?».

Scongiurare il caro benzina

In tale contesto l’associazione negli ultimi tempi ha monitorato i benzinai della terraferma veneziana evidenziando due fattori. «In primo luogo - continua il presidente dell’Adico - in alcuni periodi dell’anno il prezzo della verde era praticamente identico a quello del gasolio. E questo non può essere. Inoltre le tante pompe bianche distribuite a Mestre non garantiscono più quella convenienza che offrivano inizialmente». Detto questo, le ricette per scongiurare una volta per tutte il caro benzina sono soprattutto tre. «Denunciare apertamente le speculazioni. Favorire sempre di più la mobilità su vetture elettriche e intervenire una volta per tutte su quelle accise che non hanno più motivo di esistere».