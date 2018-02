I bimbi calano ma le iscrizioni alla scuola crescono: "Apprezzati i servizi del Comune"

Il calo demografico registrato nel 2014, nel Comune di Venezia, non ha influito sul numero delle iscrizioni alle scuole d'infanzia che, anzi, è cresciuto, facendo registrare, rispetto al 2017, un aumento di 39 alunni. Sono state raccolte 454 richieste a fronte delle 415 del 2017. Romor: “Le famiglie confermano la bontà del servizio offerto dalle strutture e dagli insegnanti del Comune”.

Informatizzazione

"I dati positivi dimostrano che non c'è stato alcun un caos dopo l’introduzione delle nuove modalità telematiche, e che si è confermata la bontà della scelta di informatizzare le procedure - commenta l’assessore alle Politiche educative, Paolo Romor -. Le nostre strutture, le nostre insegnanti, il personale ausiliario e gli uffici amministrativi hanno conquistato il gradimento delle famiglie. E proprio a loro va il nostro ringraziamento".

Le procedure per l’iscrizione alle scuole si sono chiuse lunedì, con 39 bambini in più rispetto al 2017, invertendo, così, un trend che durava da anni. Un dato ancor più significativo se si considera che nel 2015, anno di nascita dei bambini che si iscrivono quest’anno alla scuola dell’infanzia, c'è stato, rispetto al 2014, un calo demografico del 4% nell’intero Comune, e addirittura del 7% nelle zone dove sono ubicati gli asili comunali. Delle 454 iscrizioni pervenute, 244 riguardano maschietti e 210 bambine e si ripartiscono sul territorio comunale in questo modo: 139 nella Municipalità di Venezia Murano Burano, 93 in quella di Lido e Pellestrina, 83 a Marghera, 75 a Chirignago – Zelarino e 64 a Mestre.

"Oggi non solo abbiamo un sistema più veloce, che consente al Comune di rispondere in tempi più rapidi, ma diffondiamo l’utilizzo di Spid, che permette alle famiglie di fruire di diversi ulteriori servizi, in massima comodità 24 ore su 24 senza doversi presentare agli sportelli degli uffici comunali”. Per quanto riguarda gli asili nido comunali, le iscrizioni chiuderanno il prossimo il 15 marzo.