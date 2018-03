Continua a crescere il traffico sulla A4 Trieste-Venezia: +17% di veicoli dal 2013 al 2017

Un anno da record, il 2017, per il traffico sulla A4 Trieste-Venezia. A dirlo sono i dati della Fondazione Think Tank Nord Est, che confermano la ripresa in atto conteggiando 72 milioni di mezzi transitati in questo arco di tempo: il quarto anno consecutivo di crescita.

Chilometri e veicoli leggeri

Una media di quasi 200 mila passaggi di veicoli al giorno e una crescita percentuale, dal 2013 al 2017 del +17%. Il numero è emerso dalla elaborazione dei dati dell'Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori). Secondo le stime della Fondazione, il totale dei chilometri percorsi dai veicoli, lungo la Venezia-Trieste nel 2017, si è attestato su circa 2.700 milioni, con una crescita stimata compresa tra il 2% e il 3% rispetto al 2016. I veicoli leggeri hanno registrato il nuovo valore massimo, raggiungendo la soglia dei 1.900 milioni di chilometri (con un aumento stimato di circa il 2%), mentre quelli pesanti hanno superato gli 800 milioni di chilometri di percorrenze, con un incremento stimato compreso tra il 4% e il 5%.