Perde il controllo dell'auto e finisce in canale: donna e il suo cane si mettono in salvo

Poco dopo le 20.30 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi del ponte Saetta a Caorle per un’auto finita nel canale dopo la perdita di controllo della conducente, che viaggiava insieme a un cane.

La donna, una tedesca, è riuscita a venire fuori autonomamente dalla Fiat Panda ed è stata soccorsa da un’imbarcazione in navigazione. Anche il cane è riuscito a mettersi in salvo guadagnando la riva. Le squadre dei pompieri arrivate da Portogruaro e da Mestre con il nucleo sommozzatori e l’autogru stanno operando per il recupero dell'auto, completamente ssommersa. Le operazioni di soccorso alle 23 erano ancora in atto. La donna, spaventata e infreddolita, è stata assistita dal personale del Suem 118.