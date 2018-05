Auto distrutta da un incendio nella notte a Chioggia: intervengono i pompieri

Non il primo caso del genere a Sottomarina. Gli agenti del commissariato di Chioggia stanno indagando sull'incendio che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha completamente distrutto un'auto in sosta in un parcheggio di via Schiavo, nel territorio della città clodiense. E' possibile che il rogo possa essere scaturito per un atto doloso.

Indagini in corso

Gli operatori hanno raccolto la testimonianza del proprietario del veicolo, per cercare di capire chi potesse - nel caso - avercela con lui. Sul posto per arginare le fiamme sono giunti i vigili del fuoco, che si sono occupati anche di mettere in sicurezza la zona. Dopodiché a Sottomarina è tornata l'oscurità.