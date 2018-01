Automobile in fiamme in autostrada: conducente, moglie e 10 cani in salvo

Stava viaggiando in autostrada, quando si è accorto che qualcosa alla propria automobile non funzionava come avrebbe dovuto. Poi le fiamme. Nella mattinata di domenica, attorno alle 10.15, i vigili del fuoco si sono portati al chilometro 73 dell'A27 in località Ponte nelle Alpi (Belluno) per spegnere l'incendio scaturito dall'Opel Zafira di un uomo residente a Marcon. Per fortuna non si registra nessun ferito.

In auto con 10 cani al seguito

L'uomo, che viaggiava con la moglie e 10 cani al seguito, è riuscito ad accostare e uscire dal mezzo, mettendo in salvo tutti gli animali prima che le fiamme cominciassero a divampare. I pompieri di Vittorio Veneto hanno spento l'incendio dell'auto, alimentata a gpl, e messo in sicurezza la zona. Sul posto sono intervenuti a supporto anche gli uomini della polizia stradale, cui è spettato il compito di gestire il flusso del traffico. I cani, in attesa di un altro mezzo, sono stati messi nello spazio recintato adibito a manutenzione nella vicina galleria autostradale.