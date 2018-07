Incendio nella notte a Portogruaro, auto completamente distrutta dalle fiamme

Auto avvolta dalle fiamme e completamente distrutta. I vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro sono intervenuti nella notte tra domenica e lunedì, attorno alle 3.40, in via Franca per domare l'incendio divampato da una Fiat Panda. Le operazioni di completo spegnimento del rogo sono terminate circa un'ora e mezza dopo, e hanno interessato anche alcune piante del cortile esterno all'abitazione nel quale era parcheggiato il mezzo. L'automobile sarebbe state parcheggiata lì e lasciata abbandonata, da circa 4 mesi.

Forze dell'oordine sul posto

Sul posto, oltre ai pompieri, si è portata anche una pattuglia dei carabinieri. Ancora al vaglio le cause che hanno portato alle fiamme: al momento prende comunque quota la pista dolosa.