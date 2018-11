Tredici auto per la polizia locale: «Priorità sicurezza, a Marghera la centrale operativa»

Investimento per la sicurezza e per quella che il primo cittadino ha definito "polizia di prossimità": tredici Alfa Giulietta sono state acquistate dal Comune di Venezia e sono ora in dotazione alla polizia locale per il nuovo servizio di sicurezza stradale e notturno sulla terraferma veneziana. I veicoli sono allestiti per trasporto detenuti, geolocalizzazione e controllo dalla centrale unica operativa. L'iniziativa fa parte di un progetto più complessivo che ha visto anche l'assunzione di 200 nuovi agenti (il sindaco Luigi Brugnaro ne prevede altri 200 nei prossimi tempi) e la riorganizzazione delle sedi: Comando al Tronchetto, centrale operativa a Marghera, in via Cafasso.

Controllo del territorio

La presentazione delle auto si è svolta stamattina in piazza Ferretto a Mestre, alla presenza di una lunga lista di autorità: il comandante Marco Agostini, il prefetto Vittorio Zappalorto, il questore Danilo Gagliardi, il comandante provinciale dei carabinieri Claudio Lunardo, esponenti della guardia di finanza e assessori comunali. Agostini ha spiegato che i mezzi «permetteranno di operare per un presidio maggiore sul territorio». Per il commissario capo Gianni Franzoi si tratta di un acquisto che mette la polizia locale «in condizione di affrontare le sfide quotidiane» della città. Ricordati anche i buoni risultati ottenuti dall'unità cinofila: «Dopo tre anni - è stato detto - abbiamo sequestrato più di 50 chili di droga e collaboriamo anche con altre città».