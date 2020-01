Alla guida di un'auto radiata con documenti falsi: denunciato 22enne

Gli agenti della polizia locale di San Donà di Piave, coordinati dal comandante Paolo Carestiato, nella giornata di ieri hanno fermato durante i consueti controlli del territorio un cittadino serbo che, a seguito di accertamenti, è risultato essere un vero e proprio fuoriclasse dell’inganno.

Documenti falsi

Gli operatori si sono insospettiti dall'aspetto malridotto di un’automobile con targa tedesca che circolava in pieno giorno per il centro della città, intimando l’alt al conducente. Il giovane alla guida, M.D., 22enne di nazionalità serba, a precisa richiesta, ha fornito un primo documento d'identità risultato falso, così come la patente di guida e la carta di circolazione, il certificato di proprietà e le targhe del veicolo. L'auto, infatti, non era tedesca, bensì italiana, radiata e rottamata alcuni anni prima.

Denunciato

Il 22enne, per rendere più difficili gli accertamenti, aveva anche mascherato il numero di telaio della macchina, coprendolo con pezzi di robusto nastro americano. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per i reati di falso e concorso nella falsità materiale di documenti. A suo carico sono stati elevate sanzioni per un ammontare complessivo di 19mila euro.