Nastro e catenella per distanziare il conducente dell'autobus: è disposizione Actv

In piena emergenza coronavirus risultano difficili comportamenti di routine come prendere un autobus del servizio di trasporto pubblico per andare a lavorare. È accaduto, fra gli altri, a un'utente che ha deciso di riportare quanto le era accaduto. Ore 7.15 di lunedì mattina, autobus Actv numero 24. Lei cerca di salire dalla porta anteriore del mezzo, come sempre, ma si rende conto che l'accesso le è impedito: all'interno infatti, nel pezzo di corridoio vicino all'autista, c'è un nastro bianco e rosso che delimita l'area del conducente e di conseguenza impedisce anche l'utilizzo della porta. Corre allora verso l'apertura centrale, ma non riesce ad entrare sull'autobus neppure da lì, e neanche dalla porta posteriore, per via della ressa. Con buona pace del "droplet" raccomandato e perfino punito, in caso di inosservanza. «Alla fine sono rimasta a terra e preso ferie dal lavoro», scrive la cliente.

Ma la misura del nastro o della catenella per separare chi guida l'autobus rispetto ai passeggeri, è confermata da Actv. Questa disposizione di servizio è in linea con quelle adottate dalle altre aziende di trasporto pubblico, viene spiegato dall'azienda, ed è una misura «che tutela tutta la clientela. Se infatti un solo conducente dovesse risultare positivo al virus, ciò comporterebbe non solo l'isolamento per lui, ma anche per eventuali altri colleghi, che sono a stretto contatto per via dei cambi turno e del frequente avvicendamento sui mezzi. In pratica verrebbe meno il personale per tenere in piedi il servizio». Per quanto riguarda la distanza di sicurezza Actv precisa: «Il droplet non è applicabile al servizio di trasporto pubblico. È prevista però la frequente sanificazione dei mezzi». A livello organizzativo, ancora una volta, garantire la distanza di sicurezza richiede una disponibilità di 10 mezzi per una stessa linea, contando solo i posti a sedere che tra loro sono attaccati.