Autobus in fiamme in piazzale Roma

Autobus in fiamme a piazzale Roma. Il fumo è stato visto uscire dal vano motore del mezzo pubblico Actv attorno alle 8.35 di questa mattina: il bus era arrivato al capolinea quando i passeggeri, scendendo, hanno segnalato all’autista il forte odore. Subito dopo si è sviluppato l'incendio e le fiamme si sono propagate velocemente a tutto il veicolo. Fortunatamente tutti si sono allontanati in tempo e nessuna persona è rimasta ferita.

I soccorsi

Primo ad intervenire è stato un vigile del fuoco fuori servizio, che ha cominciato a "tamponare" la situazione con due estintori in attesa dei colleghi, arrivati poi con tre squadre, da Venezia e Mestre. Dopodiché gli operatori si sono messi al lavoro per estinguere l'incendio e mettere l'area in sicurezza, oltre che per eseguire le verifiche del caso e stabilire da cosa sia stato originato il problema: una delle ipotesi prese in considerazione è un guasto al motore, ma saranno gli accertamenti tecnici a definirlo con certezza. Le operazioni sono terminate dopo circa un'ora e il mezzo è stato trasportato in officina.