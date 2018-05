Autobus Atvo in avaria, tram costretto allo stop sul Ponte della Libertà: rallentamenti

Martedì mattina da dimenticare per chi ha dovuto dirigersi con i mezzi pubblici in laguna. Un autobus Atvo in panne sulla corsia del tram, infatti, ha costretto il "siluro rosso" diretto a Venezia allo stop forzato. Con buona pace dei pendolari. È successo poco dopo le 7, in orario di punta per il traffico dalla terraferma. Actv, per sopperire al disagio, ha attivato come di consueto il servizio sostitutivo della linea T1 fino alle 8.54, quando è stato annunciato agli utenti che il servizio era stato ripristinato.

#Attenzione#Rallentamenti sul Ponte della Libertà verso #Venezia per bus in avaria

Vi aggiorneremo sulla situazione pic.twitter.com/WbPqKYULoz — Comune di Venezia (@comunevenezia) 15 maggio 2018

Rallentamenti

Rallentamenti inevitabili anche per le automobili, incolonnate in un'unica corsia a causa del blocco. Nonostante la velocità contenuta, come fatto sapere dalla polizia municipale, il flusso dei veicoli in movimento sarebbe rimasto comunque piuttosto fluido (con punto più critico in prossimità del mezzo bloccato). Lunghi, invece, i tempi di recupero del bus in panne: attorno alle 8.30 non si era ancora registrato l'intervento degli operatori incaricati della rimozione.