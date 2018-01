Autobus rubati in Slovenia, recuperati e restituiti: oltre 330 mila euro il valore

Due autobus, del valore commerciale di 330 mila euro, sono stati recuperati dalla polizia Stradale di San Donà di Piave, in un'operazione congiunta con la Questura di Trieste e i colleghi di Capodistria. I mezzi erano stati rubati nella notte tra sabato e domenica nella località slovena.

Localizzazione

Grazie al Gps di cui erano dotati è stato possibile tracciare i movimenti: i veicoli erano parcheggiati in un hotel, appena fuori l'uscita autostradale di Noventa di Piave. Considerato l'allarme terrorismo internazionale, la notizia del furto, e la constatazione che i due pullman avevano passato la frontiera italiana, aveva fatto attivare uno specifico piano di intervento urgente. Al momento l'ipotesi investigativa principale su cui si sta muovendo la Procura di Venezia è legata ad semplice furto, con destinazione qualche Paese extra Ue, da raggiungere presumibilmente via nave dal porto di Venezia.

Trasporto via mare

Si pensa che i due mezzi siano stati parcheggiati a Noventa proprio in attesa di essere caricati su qualche idonea imbarcazione. Decisiva la collaborazione trans-frontaliera, che ha permesso di bloccare il trasferimento prima che si perdessero le tracce dei bus. Indagini in corso per individuare, attraverso le telecamere di video-sorveglianza, l'identità dei ladri, che fanno parte di una banda ben organizzata. I veicoli sono stati restituiti al legittimo proprietario.